02.09.2021 (17:03)

На Балтийском флоте прошла тренировка корабельных сил и авиации по ПВО

В пункте базирования Балтийского флота, в г. Балтийске, прошла совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны и с подразделениями морской авиации. Они отработали обнаружение неопознанных воздушных целей и отражение воздушных ударов.

Учебные задачи выполняли экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков. Всего к плановому мероприятию боевой подготовки привлекалось более 10 надводных кораблей Балтийского флота.

По замыслу тренировки средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены расчётами корабельных зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Подобные тренировки являются плановыми и проводятся на Балтийском флоте на регулярной основе.

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