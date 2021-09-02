02.09.2021 (18:40)

Вьетнамская делегация на «АрМИ-2021» представила обширную культурную программу, посвящённую Дню независимости страны

2 сентября в «Доме дружбы» на Подмосковном полигоне Алабино делегация Вьетнамской народной армии, участвующая в Армейских международных играх 2021 года, организовала программу под названием «День вьетнамкой культуры» по случаю 76-го Национального дня Социалистической Республики Вьетнам.

В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Ким, представители оргкомитета Армейских международных игр, представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Фунг Си Тан и заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вьетнамской народной армии генерал-майор Фан Ван Тай, а также военнослужащие из более чем 20 стран мира.

Обширная культурная программа предусматривала выступление национальных вьетнамских танцевальных, вокально-инструментальных коллективов, в том числе принимавших участие в конкурсе «Армия культуры». Глава вьетнамской делегации на «АрМИ-2021» генерал-лейтенант Фунг Си Тан высоко оценил подготовку и проведение Армейских международных игр.

«Для Вьетнамской народной армии Армейские международные игры большое военно-спортивное мероприятие. Мы принимаем участие в 15 конкурсах, в пяти из которых в первый раз. Вьетнам должен постоянно участвовать в играх, чтобы активно сотрудничать с другими странами, делиться опытом и навыками, что способствует воспитанию молодежи» - заявил генерал-лейтенант Фунг Си Тан.

По его словам, уже 4 год подряд, Вьетнам участвует в Армейских международных играх, из года в года в год увеличивая количество команд-участниц и число конкурсов.

«В последние дни вьетнамские команды выступали очень целеустремлённо и добились высоких результатов. Команда ВМФ выиграла серебряную медаль, впервые приняв участие в конкурсе «Кубок моря», а затем наши команды стали призёрами в соревнованиях «Меридиан» и «Безопасный маршрут» - отметил Фунг Си Тан.

Также вьетнамский генерал поблагодарил Россию и ее Вооружённые Силы за помощь в подготовке кадров при проведении разных конкурсов и поделился впечатлениями о выступлении сборной Вьетнама в конкурсе «Танковый биатлон».

«Мы хотели бы поблагодарить Вооружённые Силы России за помощь в подготовке кадров при проведении конкурсов. Мы знаем, что в первом дивизионе конкурса «Танковый биатлон» выступают сильные и опытные команды. Результат нашего первого экипажа хороший, но нам надо больше тренироваться, чтобы добиться ещё лучших результатов. Желаю командам России и Вьетнама занять высокие места» - отметил генерал-лейтенант Фунг Си Тан.

Как подчеркнул глава вьетнамской делегации, 31 августа 2021 года в Национальном военном тренировочном центре №4 в городе Ханойе торжественно прошла церемония открытия конкурсов «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» в рамках АрМИ-2021, которая собрала вокруг себя большое количество зрителей со всей страны.

Заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии поблагодарил Министерство обороны Российской Федерации за поддержку Вьетнама во всесторонней подготовке к организации этих двух конкурсов.

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