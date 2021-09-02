02.09.2021 (16:48)

Команда Российской Федерации стала победителем конкурса «Открытая вода» Армейских международных игр 2021 года

Во Владимирской области на полигоне Вантовый в ходе финального этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» Армейских международных игр 2021 года определился победитель состязаний.

Первое место завоевала команда Вооруженных Сил России. В ходе напряженной борьбы военнослужащие 11-й гвардейской отдельной инженерной бригадой Южного военного округа, представляющие Россию, справились с завершающим этапом за 44 минуты 22 секунды. Результат белорусской команды – 49 минут 44 секунды.

С победой российских военнослужащих поздравил начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Он отметил высокий профессионализм участников конкурса и волю к победе. «Конкурс год от года становится все сложнее и зрелищнее, а наши участники показывают традиционно хорошие результаты», – добавил Юрий Ставицкий.

В ходе финального этапа на створах реки Ока военнослужащие максимально быстро переправили на противоположный берег реки танки, бронемашины и грузовые автомобили. Они применяли специальные средства инженерных войск: плавающие транспортеры ПТС-2, путепрокладчики БАТ-2, паромно-мостовые машины ПММ-2М, понтонный парк ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

Расчеты демонстрировали мастерство в сборке понтонов, в управлении техникой и в организации переправы через участок реки шириной около 500 м. В ходе соревнований был собран 60-тонный паром, а также паром для переправы танкового взвода в полном составе с боевой техникой.

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