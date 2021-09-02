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02.09.2021 (16:34)

В Новосибирске открылась выставка РГО и Экспедиционного центра Минобороны России

В Новосибирске в Государственном концертном зале им. А.М. Каца состоялось торжественное открытие выставки Русского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации. Передвижная экспозиция доставлена в Новосибирск самолетом военно-транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) и будет работать до 8 сентября. Вход свободный.

Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты, которые расположены в четырех тематических павильонах. Все желающие могут ознакомиться с историей прославленных русских путешественников и осмотреть уникальные экспонаты: бронекатер БК-31, гермошлем ГШ-6, профилактический вакуумный костюм «Чибис», космический скафандр типа «Орлан-Д». Кроме того, посетители увидят личные вещи первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Всего на выставке представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Культура , Русское географическое общество
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