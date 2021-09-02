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02.09.2021 (16:20)

В Башкирии инженеры ЦВО проложили 130 км противопожарной полосы

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проложили в горно-лесистой местности более 130 километров противопожарной полосы для недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.

Опашку проводит экипаж лейтенанта Вадима Гуляева, который управляет инженерной машиной разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72. Несмотря на неоднократное падение деревьев на машину, военнослужащие успешно справляются с задачей.

Техника оснащена не только бульдозерным, но и крановым оборудованием. Это позволяет военнослужащим убирать с дороги камни и деревья, засыпать болотистые места, прокладывать пути прохода. Ширина ИМР-2М в бульдозерном положении составляет более 4 м.

Специальная техника была направлена на борьбу с пожарами в Республике Башкортостан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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