02.09.2021 (16:08)
В филиале Военной академии МТО в Омске проведены занятия по общевойсковой подготовке с курсантами первого курса
В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске с курсантами первого курса обучения проведены занятия по общевойсковой подготовке, в ходе которой первокурсники освоили азы военной подготовки в полевых условиях.
Общевойсковая подготовка является начальным этапом подготовки курсанта в вузе, представляющим собой целенаправленный, организованный процесс воинского обучения и воспитания. Подготовка закладывает фундамент военных знаний, умений и навыков в системе непрерывного военного образования.
Для проведения мероприятия были задействованы лучшие методисты из числа научно-педагогических работников кафедр филиала, а также командиров подразделений. Курсанты филиала успешно прошли данный этап подготовки военнослужащего.
Завершающим этапом общевойсковой подготовки стало проведение полевого выхода и контрольно-комплексного занятия (комплексный экзамен). В ходе полевого выхода курсанты совершенствовали умения в действиях военнослужащего на поле боя, также выполняли нормативы по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Контрольно-комплексное занятие показало уровень знаний, умений и навыков курсантов в выполнении приёмов и способов действий военнослужащего в бою.
По итогам комплексного экзамена каждому первокурснику была выставлена общая оценка. Все спланированные мероприятия общевойсковой подготовки с курсантами филиала выполнены в полном объеме.