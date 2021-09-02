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02.09.2021 (16:08)

В филиале Военной академии МТО в Омске проведены занятия по общевойсковой подготовке с курсантами первого курса

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске с курсантами первого курса обучения проведены занятия по общевойсковой подготовке, в ходе которой первокурсники освоили азы военной подготовки в полевых условиях.

Общевойсковая подготовка является начальным этапом подготовки курсанта в вузе, представляющим собой целенаправленный, организованный процесс воинского обучения и воспитания. Подготовка закладывает фундамент военных знаний, умений и навыков в системе непрерывного военного образования.

Для проведения мероприятия были задействованы лучшие методисты из числа научно-педагогических работников кафедр филиала,  а также командиров подразделений. Курсанты филиала успешно прошли данный этап подготовки военнослужащего.

Завершающим этапом общевойсковой подготовки стало проведение полевого выхода и контрольно-комплексного занятия (комплексный экзамен). В ходе полевого выхода курсанты совершенствовали умения в действиях военнослужащего на поле боя, также выполняли нормативы по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Контрольно-комплексное занятие показало уровень знаний, умений и навыков курсантов в выполнении приёмов и способов действий военнослужащего в бою.

По итогам комплексного экзамена каждому первокурснику была выставлена общая оценка.  Все спланированные мероприятия общевойсковой подготовки с курсантами филиала выполнены в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военное образование
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