02.09.2021 (18:30)

Представители Главного командования ВМФ приняли участие в конференции «День военно-морских знаний в Президентской библиотеке»

Сегодня состоялась традиционная конференция «День военно-морских знаний в Президентской библиотеке». Участники мероприятия обсудили историю и достижения Военно-Морского Флота России, которому в этом году исполняется 325 лет.

День военно-морских знаний в Президентской библиотеке объединил курсантов, военнослужащих и специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России. Конференция состоялась очно и в режиме онлайн. Мероприятие транслировалось в разделе «Интернет-вещание» на портале библиотеки.

На конференции прозвучало приветствие от имени главнокомандующего Военно-Морского Флота России адмирала Николая Евменова, которое зачитал заместитель главкома ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов. В приветствии адмирала Николая Евменова выражена признательность коллективу Президентской библиотеки за многолетнюю плодотворную работу по сохранению истории и героических традиций Российского флота, по популяризации военно-морских знаний и по ориентации молодёжи на выбор морских профессий.

«Доклады и выступления призваны не только расширить кругозор и знания отечественной истории участников, но и воспитать чувство гордости за принадлежность к Военно-Морскому Флоту, без которого немыслимо сохранение традиций мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности профессиональному долгу. А новые знания, к которым даёт доступ Президентская библиотека, несомненно станут основой для успешного будущего профессионального становления курсантов и воспитанников», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в своем приветственном слове.

Конференцию провели Герой Российской Федерации контр-адмирал Всеволод Хмыров и помощник председателя региональной общественной организации адмиралов и генералов Военно-Морского Флота России «Клуб адмиралов», советник директора Севастопольского военно-исторического музея-заповедника капитан 1 ранга в отставке Анатолий Раздолгин.

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