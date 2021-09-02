02.09.2021 (15:14)

В Зауралье начались «Уроки мужества» для школьников и студентов

В День знаний сотрудники регионального отделения ДОСААФ Курганской области и его профессиональных образовательных учреждений побывали в школах, лицеях и техникумах. Они поздравили учащихся, учителей и родителей с началом нового учебного года, отметили наиболее активных студентов и школьников, принимавших участие в военно-патриотических мероприятиях областного и районных уровней, и тех, кто добился личных достижений в военно-прикладных видах спорта и был активным участником «Юнармейского лета-2021».

Исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ полковник запаса Эдуард Лобачев и начальник Курганской автомобильно-технической школы Дмитрий Харисов встретились со студентами Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова.

В своем выступлении Эдуард Лобачев сделал акцент на героические страницы оборонной организации в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, на работе ДОСААФ России. «Урок мужества» прошел интересно: с первых минут Эдуард Борисович захватил внимание студенческой аудитории своим знанием истории и доверительным диалогом.

Дмитрий Харисов увлеченно рассказал о работе автомобильно-технической школы ДОСААФ и вызвал неподдельный интерес студентов к получению водительских прав именно в этом образовательном учреждении системы ДОСААФ.

Для проведения уроков привлекались подготовленные руководители и сотрудники регионального и местных отделений ДОСААФ области, ветераны, члены молодежных и других общественных организаций патриотической направленности, взаимодействующие с оборонной организацией.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице