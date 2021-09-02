02.09.2021 (15:01)

Астраханские досаафовцы поздравили школьников с Днем знаний

Астраханские досаафовцы поздравили школьников с Днем знаний. Они пришли на первый звонок в ряд школ Астрахани и Астраханской области, вручили грамоты и знаки ДОСААФ учащимся, отличившимся в мероприятиях минувшего «Юнармейского лета».

Так, председатель регионального отделения ДОСААФ Василий Григорьев посетил Пойменскую среднюю школу имени Героя России Р.В. Кадырбулатова. Он за активное участие в мероприятиях «Юнармейского лета-2021» отметил лучших учащихся школы почетными грамотами, а Назифе Ермековой, ведущей огромную кропотливую работу по сохранению памяти об односельчанах, не вернувшихся с войны, вручил знак «Боец поискового отряда».

Затем прозвенел первый звонок, и первоклашки ушли в свои классы, а для старшеклассников во дворе школы был организован турнир по стрельбе из пневматического оружия. Завоевавшие в нем призовые места Руфат Хаиргалиев, Ильяс Куанаев, Алибек Шналиев, Хасан Ташов и Медина Култаева в награду получили знаки ДОСААФ «Стрелковый спорт». В перерывах между стрельбами учащиеся показали навыки в разборке-сборке автомата Калашникова.

Кроме того, директор школы Фарида Асанова не без успеха участвовала в турнире и показала хороший результат.

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