02.09.2021 (11:57)

Для участия в учениях «Запад-2021» в Нижегородскую область совершили марши около 3,5 тыс. военнослужащих ЗВО

Около 3,5 тысяч военнослужащих (600 единиц вооружения, военной и специальной техники) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совершили комбинированные марши в Нижегородскую область на полигон Мулино, где они примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Личный состав и штатная техника объединения была передислоцирована из Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской и Московской областей. Военнослужащие преодолели свыше 2,5 тыс. км по железной дороге и трассам федерального значения. На месте они уже приступили к интенсивным тренировкам на штатной технике: танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2, реактивных системах залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо-Г», «Смерч», «Ураган», оперативных тактических реактивных комплексах «Искандер-М», самоходных гаубицах «Мста-С-М2», миномётах 2С12 «Сани».

Справочно:

В ходе учений «Запад-2021» практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них также будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов), а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Республики Беларусь.

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