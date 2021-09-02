02.09.2021 (12:05)

В Калининградской области в армейском корпусе Балтийского флота прошла тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии

В Калининградской области на полигоне Правдинский с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Балтийского флота прошла тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии.

В боевых стрельбах были задействованы расчёты 152-мм крупнокалиберных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных артиллерийских установок «Акация», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и других артиллерийских орудий. Всего в тренировке приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

Стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные укрепления противника. При этом военнослужащие использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Также в ходе занятий применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, по противоогневым маневрам и по разведке целей.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

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