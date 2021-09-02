02.09.2021 (12:31)
Подразделения гвардейской танковой армии ЗВО отработали скрытую передислокацию
Подразделения танкового соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижегородской области, на боевой технике выполнили скрытную передислокацию на полигон Мулино. В ходе марша военнослужащие отразили нападение диверсионных групп условного противника, преодолели условно заминированные участки местности.
Подразделения выдвинулись одновременно по нескольким дорогам в составе колонн. Каждый командир организовал охранение с учетом возможных угроз. Маршрут следования до полигона составил порядка 50 км и проводился в дневное и ночное время с применением штатных приборов ночного видения и светомаскировочных устройств.
Для борьбы с дронами и радиоуправляемыми фугасами использовались малогабаритные станции радиоэлектронной борьбы. Движение колонн осуществлялось в режиме радиомолчания.