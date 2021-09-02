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02.09.2021 (15:19)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО отработали нестандартную тактику действий в ходе встречного боя

В Нижегородской области на полигоне Мулино танковые экипажи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали тактические действия в ходе встречного боя.

По замыслу учения передовые танковые отряды вышли за линию соприкосновения и встретили продвигающиеся силы условного противника. Завязался встречный бой, в ходе которого экипажи танков Т-72Б3 под прикрытием дымовых завес вышли из-под огня и заняли позиции в глубине обороны своих войск. Оттуда танкисты вели стрельбу по условному противнику на дистанциях до 1500 м.

Нестандартные подходы в тактике позволяют создать новые формы обучения и реализовать комплексную систему подготовки танкистов. Данные формы обучения будут применены в ходе стратегических учений «Запад-2021».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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