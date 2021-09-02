02.09.2021 (14:46)

В Нижегородской области разведчики ЗВО выполнили учебные задачи по организации засад и диверсий

В Нижегородской области разведывательные группы соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) выполнили учебные задачи по организации засад и диверсий на стратегические объекты условного противника.

В ходе учения разведчики десантировались в глубокий тыл условного противника на удалении свыше 700 км от пункта базирования, выдвинулись в район организации засады, осуществили засаду на автомобильную колонну и захватили разведывательные данные. Кроме того, они организовали минирование и уничтожение узлов связи условного противника.

Всего к учению было привлечено свыше 10 групп подразделений спецназа, свыше 500 военнослужащих. В нем было задействовано около 10 единиц специальной военной и авиационной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ.

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