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02.09.2021 (14:35)

Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих гвардейских частей и соединений с Днём российской гвардии

В День российской гвардии командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил с праздником командование и личный состав гвардейских соединений и частей, подчеркнув особый статус их звания в Вооружённых Силах. Он также отметил ответственность, которую приняли военнослужащие-гвардейцы вместе с этим высоким званием, и пожелал успехов в выполнении поставленных задач боевой подготовки и повседневной деятельности.

В настоящее время на Северном флоте гвардейские звания с честью носит личный состав гвардейского зенитного ракетного Невельско-Берлинского ордена Ленина, Краснознамённого, ордена Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка; отдельного гвардейского смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО; гвардейского Печенгского Краснознамённого соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил; многоцелевой атомной подводной лодки «Гепард». Современные гвардейцы достойно продолжают традиции предшественников, ежедневно совершенствуя свой профессионализм и боевую выучку.

За годы Великой Отечественной войны 12 кораблей, частей и соединений Северного флота стали гвардейскими. Героизм, честь и отвага гвардейцев-североморцев стали примером для всего личного состава флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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