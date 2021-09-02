02.09.2021 (14:48)

В небе Заполярья лётчики Северного флота отработали воздушный бой

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота (СФ) выполнили учебно-боевые полёты на истребителях МиГ-29К. Они отработали лётную смену на аэродроме Североморск-3 (Мурманская область). В полётах принимали участие как опытные, так и молодые лётчики. Было задействовано 6 боевых самолетов МиГ-29К, которые совершили по несколько взлётов и посадок на аэродром.

В ходе выполнения полётных заданий пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств противника.

Кроме того, летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования. В небе они выполняли отдельные фигуры высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Учебно-тренировочные полеты корабельных истребителей проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеорологических условиях. Часть полётных заданий экипажи выполнили над Баренцевом море в полигонах боевой подготовки Северного флота.

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