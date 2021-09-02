02.09.2021 (17:56)

Во Вьетнаме завершился «Командный зачет» конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

В городе Ханой на полигоне учебного центра «Мьеу Мон» команды России, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана, Бангладеш и Лаоса завершили прохождение третьего этапа конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021.

Команды стран-участниц выполнили упражнение «блокирование». По его условиям военнослужащие, находясь в автомобиле, совершают марш в составе колонны, которая условно подвергается нападению. После этого снайперы покидают машину и перемещаются на позиции для поражения целей на дистанции до 600 метров.

Помимо этого, команды выполнили упражнение «на живца», где поочередно каждый из снайперов выступает в роли приманки для условного противника, в то время как его напарник выслеживает и поражает цель.

Лидером третьего этапа конкурса «Снайперский рубеж» стала сборная команда России, успешно выполнившая все упражнения. Победитель международного конкурса «Снайперский рубеж» определится 3 сентября в ходе завершающего четвертого этапа «Кто быстрее».

Конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 впервые проходит на территории Социалистической Республики Вьетнам на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

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