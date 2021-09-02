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02.09.2021 (17:09)

В Турции поблагодарили экипажи самолетов и вертолетов ВКС России за помощь в тушении пожаров

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Представители администрации турецкой провинции Анталья поблагодарили авиационные экипажи Минобороны России за оказанную помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Торжественная церемония проводов российских летчиков состоялась в аэропорту города Антальи.

В оказании Турецкой Республике помощи в локализации природных пожаров было задействовано 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-42, и 3 вертолета Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5.

В ближайшее время экипажам военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстоит совершить перелет на территорию Российской Федерации и вернуться в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на территории Турецкой Республики.

Всего экипажами самолетов и вертолетов ВКС России было совершено в Турции 179 вылетов на пожаротушение, осуществлено 455 сбросов воды общей массой порядка 7,5 тысяч тонн.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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