02.09.2021 (17:09)

В Турции поблагодарили экипажи самолетов и вертолетов ВКС России за помощь в тушении пожаров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Турции поблагодарили экипажи самолетов и вертолетов ВКС России за помощь в тушении пожаров

Представители администрации турецкой провинции Анталья поблагодарили авиационные экипажи Минобороны России за оказанную помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Торжественная церемония проводов российских летчиков состоялась в аэропорту города Антальи.

В оказании Турецкой Республике помощи в локализации природных пожаров было задействовано 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-42, и 3 вертолета Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5.

В ближайшее время экипажам военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстоит совершить перелет на территорию Российской Федерации и вернуться в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на территории Турецкой Республики.

Всего экипажами самолетов и вертолетов ВКС России было совершено в Турции 179 вылетов на пожаротушение, осуществлено 455 сбросов воды общей массой порядка 7,5 тысяч тонн.

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