02.09.2021 (17:29)

Руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России посетил горный полигон Фориш в Республике Узбекистан, где проходят конкурсы АрМИ-2021

Руководитель Департамента ресурсного обеспечения (ДРО) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Муминджанов посетил горный полигон Фориш в Республике Узбекистан, где проходят сразу два конкурса Армейских международных игр 2021 года – «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня».

В пресс-центре конкурсов Валерий Муминджанов провёл брифинг для журналистов, в ходе которого поблагодарил руководство принимающей стороны за отличную организацию соревнований и размещение личного состава, ознакомился с мобильной медицинской лабораторией.

Руководитель ДРО МО РФ также пообщался с российскими командами и посетил полевую кухню.

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