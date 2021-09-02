02.09.2021 (15:45)

Гонка патрульных нарядов в конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 увеличила разрыв между российской и сербской командами в споре за победу

Команда военных полицейских из Сербии увеличила отрыв от своих ближайших конкурентов из Российской Федерации после третьего этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 – гонки патрульных нарядов. Выступив четвертыми, хозяева состязаний показали лучший результат дня (628 баллов) по итогам прохождения трассы и с 1678 баллами укрепились на лидирующих позициях в рейтинге.

На втором месте по-прежнему команда из России. За гонку патрульных нарядов арбитры начислили сборной ВС РФ 544 очка, и суммарный результат участников — 1516 баллов.

На третьем месте удерживаются представители Казахстана. Третий этап принес в копилку команды 505 очков, а в сумме у казахстанской сборной 1283 балла.

На этапе «Патрульный наряд» команды соревнуются на трассе, включающей пешую часть и участок для вождения патрульного автомобиля. Во время прохождения испытания им нужно выполнить нормативы по РХБ защите, собрать разобранный автомат, снарядить магазин патронами и метнуть макеты ручных гранат на меткость. Затем команда садится в патрульную машину и начинает заезд по автотрассе, делая остановки для стрельбы из пистолета по мишеням, отражения атаки условных диверсантов и оказания первой помощи условно раненому члену экипажа.

Финалом конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 станет «Военно-полицейский бросок» на трассе «Гонки героев», которую сербская сторона воссоздала на своем полигоне Берановац - с некоторыми изменениями и нововведениями. Битва за главный приз состязаний состоится 3 сентября.

Справочно:

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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