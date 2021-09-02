02.09.2021 (16:30)

В ходе российско-казахстанского учения экипажи Ми-8АМТШ перебросили тактический десант в район блокирования условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ходе российско-казахстанского учения экипажи Ми-8АМТШ перебросили тактический десант в район блокирования условного противника

В ходе российско-казахстанского совместного учения, проходящего в Республике Тыва в предгорье Западного Саяна на полигоне Кара-Хаак, экипажи двух транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ перебросили тактический десант в район блокирования условного противника

Тактические группы России и Казахстана выполнили десантирование посадочным способом на неподготовленную горную площадку в труднодоступном районе. Задача военнослужащих – не позволить условному противнику выдвинутся из района блокирования в направлении населенного пункта. Прикрытие десантников обеспечили два ударных вертолёта Ми-24.

Совместное тактическое учение военнослужащих России и Казахстана пройдёт в период с 31 августа по 4 сентября. В нём принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной техники.

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