02.09.2021 (16:59)

Российские военнослужащие победили в конкурсе «Десантный взвод» АрМИ-2021

В Рязанской области на полигоне Дубровичи были подведены итоги конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр 2021 года.

По результатам всех этапов первое место в командном зачете заняла команда Российской Федерации. Вторую строчку турнирной таблицы поделили между собой сборные команды десантников из Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Третье место завоевали военнослужащие из Республики Беларусь.

До последнего дня соревнований сохранялась интрига: результаты команд в турнирной таблице в некоторых упражнениях друг от друга отделяли считанные секунды, а с каждым этапом позиции в тройке лидирующих команд менялись.

В 2021 году соревнования десантных взводов прошли в четыре этапа: первый – «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км», второй – «Индивидуальная гонка на боевых машинах» и «Биатлон в составе взвода со стрельбой с места из различных положений из стрелкового оружия и гранатометов без экипажей», третий – «Гонка преследования на боевых машинах» и «Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей) без экипажей», четвертый – «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов», «Ведение рукопашной схватки», «Эстафета на боевых машинах», «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность».

Все упражнения конкурса оценивала судейская коллегия, в которую вошли представители всех стран-участниц. Для оценки правильности выполнения упражнений и преодоления препятствий назначались полевые арбитры и наблюдатели. Для обработки данных и контроля выполнения упражнений на мишенном поле и препятствиях установлено 36 стационарных видеокамер.

Всего в конкурсах АрМИ-2021 «Десантный взвод» и «Тактический стрелок» приняло участие около 600 военнослужащих в составе 35 команд из 24 стран. Все конкурсанты выступали на российской технике и с российским стрелковым оружием. Команда Китайской Народной Республики в отдельных упражнениях использовала свои парашютные системы и стрелковое оружие.

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