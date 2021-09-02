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02.09.2021 (17:01)

В Кузбассе военные инженеры ЦВО обеспечили переброску бронетехники через реку Томь

В Кемеровской области на полигоне Юргинский военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили переброску тяжелой техники через реку Томь.

По замыслу учения военные инженеры совершили марш в назначенный район, где провели инженерную разведку местности на предмет установки взрывных устройств, произвели замер скорости течения реки и расчистили подъездные пути к месту переправы. Для переброски военной техники военнослужащие сбросили звенья понтона на воду, после чего собрали понтонный паром, который буксировался по реке с помощью входящего в комплект буксирно-моторного катера. Кроме того, передовые группы для прикрытия переправы форсировали водную преграду вплавь на БМП-2 и под водой на танках Т-72Б3.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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