02.09.2021 (17:01)

В Кузбассе военные инженеры ЦВО обеспечили переброску бронетехники через реку Томь

В Кемеровской области на полигоне Юргинский военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили переброску тяжелой техники через реку Томь.

По замыслу учения военные инженеры совершили марш в назначенный район, где провели инженерную разведку местности на предмет установки взрывных устройств, произвели замер скорости течения реки и расчистили подъездные пути к месту переправы. Для переброски военной техники военнослужащие сбросили звенья понтона на воду, после чего собрали понтонный паром, который буксировался по реке с помощью входящего в комплект буксирно-моторного катера. Кроме того, передовые группы для прикрытия переправы форсировали водную преграду вплавь на БМП-2 и под водой на танках Т-72Б3.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице