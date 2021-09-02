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02.09.2021 (11:51)

В рамках северного завоза в арктические гарнизоны Минобороны России подразделения МТО ЦВО доставили более 2,5 тыс. тонн грузов

В рамках северного завоза более 2,5 тыс. тонн грузов различного назначения было доставлено подразделениями материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в отдаленные гарнизоны Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированные в Арктике, отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока.

Доставка материальных средств до пунктов назначения проходила железнодорожным, морским и речным транспортом. В преддверии отправки материальных средств на складах и арсеналах специалистами службы МТО ЦВО был проведен комплекс мероприятий по накоплению и сортировке запасов.

Северный завоз материальных средств в отдаленные гарнизоны Министерства обороны РФ позволяет подразделениям и воинским частям функционировать практически в автономном режиме в течение следующего года до следующей навигации в мае.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Центральный военный округ
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