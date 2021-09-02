02.09.2021 (13:45)

На полигоне Ашулук завершился этап совместного учения объединенной системы ПВО СНГ «Боевое Содружество-2021»

В Астраханской области на полигоне Ашулук завершился основной эпизод совместного учения войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ «Боевое Содружество-2021».

В рамках мероприятия были разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран Содружества независимых государств в регионах коллективной безопасности.

В ходе учения радиотехнические подразделения отработали контроль воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождение целей и выдачу целеуказаний зенитным ракетным подразделениям, которые в условиях сложной помеховой обстановки уничтожили около 20 высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей. В стрельбах были задействованы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Также в учении приняли участие экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также самолетов Су-25СМ, Су-24МР, Су-35, МиГ-29СМТ, Як-130.

Летчики отработали преодоление системы ПВО противника, ближний маневренный воздушный бой, уничтожение наземных целей, отражение массированного авиационного удара.

В совместном учении задействованы более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, около 100 боевых самолетов и вертолетов. Всего в мероприятии принимают участие военнослужащие вооруженных сил семи стран: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Следующий этап учения пройдет с 2 по 24 сентября на территориях Казахстана и Таджикистана.

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