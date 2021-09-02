02.09.2021 (11:38)

Десять выпускников вузов МО РФ прибыли в подразделения военной полиции ЦВО для дальнейшего прохождения службы

Десять молодых лейтенантов – выпускников высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации прибыли в подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) для прохождения службы. Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов.

«Новыми офицерскими кадрами пополнились военные комендатуры, дислоцирующиеся в республиках Тува, Удмуртия, Башкирия, в Пермском крае, а также в Кировской, Ульяновской, Курганской и Челябинской областях», – сказал полковник Константин Смирнов.

Он отметил, что для проведения социальной и служебной адаптации выпускников в региональном управлении военной полиции военного округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

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