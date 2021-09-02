02.09.2021 (16:16)

Российская команда выступит в финале «Танкового биатлона» 4 сентября

Сегодня на полигоне Алабино заключительной гонкой команд первого дивизиона завершились полуфинальные заезды Танкового биатлона. В результате упорной борьбы стали известны команды, которые представят сборные своих стран в финале самого зрелищного конкурса Армейских международных игр.

Как и ожидалось, лидерами первого дивизиона стали российские танкисты с результатом 1 час 37 мин. 33 сек. Их соперниками в финале станут команды Китая (1 час. 39 мин. 33 сек.), Казахстана (1 час. 45 мин. 6 сек.) и Азербайджана (1 час 45 мин. 25 сек.).

Российские экипажи будут выступать на танке синего цвета. Команда КНР преодолеет испытания трассы на боевой машине желтого цвета, Казахстана – зеленого, Азербайджана – красного.

Финальная эстафета первого дивизиона состоится на полигоне Алабино 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр. Заезд начнется в 15:30.

Напомним, что днем ранее, 1 сентября, стали известны финалисты второго дивизиона Танкового биатлона. Ими стали команды Киргизии (время в полуфинале: 2 часа 23 мин. 9 сек.), Мьянмы (2 часа 28 мин. 20 сек.), Южной Осетии (2 часа 33 мин. 6 сек.) и Таджикистана (2 часа 35 мин. 57 сек.). Финал второго дивизиона с участием этих команд начнется на полигоне Алабино 3 сентября в 11:00.

В ходе эстафеты каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу и из спаренного и зенитного пулеметов с места. В состязании принимают участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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