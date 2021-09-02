Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2021 (15:59)

В Нижегородской области танкисты и инженеры ЗВО отработали преодоление минного поля

Военнослужащие танковых и инженерно-сапёрных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Воронежской и Белгородской областях, приняли участие в совместном тактическом учении по преодолению минно-взрывных заграждений с помощью индивидуальных противоминных защитных средств для танков.

Для прохождения заграждения без потерь техники и экипажа применялись танковые колейные минные тралы КМТ-7. При движении трал обеспечивал траление противогусеничных и противоднищевых мин в различных грунтовых условиях, а также позволял использовать электромагнитную приставку для траления мин с неконтактными магнитными взрывателями.

Для создания полномасштабной обстановки общевойскового боя в ходе тренировок активно использовались средства имитации, такие как холостые боеприпасы, дымовые шашки.

Всего к учению было привлечено около 400 военнослужащих танковых и инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО, в нем было задействовано около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В ходе тактико-специального занятия инженеры армейского корпуса Черноморского флота оборудовали ложные позиции
На полигоне Алабино прошел последний полуфинальный заезд команд первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон»
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошло ночное занятие по вождению

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false