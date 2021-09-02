02.09.2021 (15:59)

В Нижегородской области танкисты и инженеры ЗВО отработали преодоление минного поля

Военнослужащие танковых и инженерно-сапёрных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Воронежской и Белгородской областях, приняли участие в совместном тактическом учении по преодолению минно-взрывных заграждений с помощью индивидуальных противоминных защитных средств для танков.

Для прохождения заграждения без потерь техники и экипажа применялись танковые колейные минные тралы КМТ-7. При движении трал обеспечивал траление противогусеничных и противоднищевых мин в различных грунтовых условиях, а также позволял использовать электромагнитную приставку для траления мин с неконтактными магнитными взрывателями.

Для создания полномасштабной обстановки общевойскового боя в ходе тренировок активно использовались средства имитации, такие как холостые боеприпасы, дымовые шашки.

Всего к учению было привлечено около 400 военнослужащих танковых и инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО, в нем было задействовано около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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