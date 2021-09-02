02.09.2021 (10:37)

На Черноморском флоте ревакцинировано более 5,5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Черноморском флоте ревакцинировано более 5,5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала

Более 5,5 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала Черноморского флота (ЧФ) прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Плановая вакцинопрофилактика проводится в соединениях и воинских частях ЧФ отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после письменного согласия на введение компонентов.

Перед процедурой врачи-специалисты проводят информирование пациентов о воздействии «Спутника V» на организм человека, проверяют общее состояние и самочувствие.

Кроме того, на Черноморском флоте работают мобильные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию и ревакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях, а также на общевойсковых полигонах.

К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, прошедшие полный курс вакцинопрофилактики до 1 января 2021 года.

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