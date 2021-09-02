02.09.2021 (11:49)
В ходе тактико-специального занятия инженеры армейского корпуса Черноморского флота оборудовали ложные позиции
Военнослужащие инженерного подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцируемого в Республике Крым, в ходе тактико-специального занятия оборудовали на полигоне ложные позиции зенитного ракетного дивизиона.
В соответствии с замыслом занятия диверсионные группы условного противника должны были уничтожить дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и прикрывающие их подразделения.
Военные инженеры после инженерной разведки оборудовали позиции с учётом требований к размещению комплексов. Они применяли специальные средства, которые осложнили процесс обнаружения реальных образцов вооружения.
В целях введения условного противника в заблуждение в ходе занятия были применены новейшие радиолокационные имитаторы движущейся колонны техники (КРИК), маскировочные комплекты, а также использованы естественные для местности маскирующие материалы.
На завершающем этапе занятия инженеры отработали действия по фортификационному оборудованию позиций ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», по установке минно-взрывных заграждений для защиты объектов от воздействия противника.