02.09.2021 (11:04)

В ходе учения на горных реках Республики Тыва военнослужащие оборудовали пять мостовых переправ

В рамках тактико-специального учения с подразделениями 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения (г. Муром, Владимирская обл.) и 12-й отдельной инженерной бригадой Центрального военного округа (ЦВО) были оборудованы пять мостовых переправ на горных реках Республики Тыва.

Работы были проведены на трех участках автомобильной дороги Кызыл – Хая (в районе границы с Республикой Алтай у перевала Бузугун на реке Моген-Бурен) и на двух участках автодороги Чыргакы – Элдиг-Хем (в районе н.п. Саглы на реке Ортаа-Хадын).

В учении было задействовано более 60 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе современная мостостроительная установка УСМ-3.

Наведение мостов, длинна одного из которых составляет свыше 50 метров, осуществлено методом изготовления деревянных ряжевых опор с оборудованием поверх пролетных строений конструкций мостоукладчика МТ-55. При грузоподъемности мостов в 60 тонн их ширина составляет 3,5 метра.

Девять пролетных строений МТ-55, ставшие основой мостов, были переброшены в район выполнения задачи вертолетами МИ-26. При возведении мостов израсходовано более 110 кубических метров древесины, 12 тонн металлического уголка, перемещено 865 кубометров грунта.

Помимо наведения мостов военные инженеры восстановили размытую дамбу на реке.



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