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02.09.2021 (14:59)

В Иране завершился пятый этап конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

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Иранские оружейники стали лучшими на пятом этапе конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021. Второе место заняла команда Узбекистана. Российские участники вошли в тройку победителей.

На пятом этапе команды проходили комплексную эстафету, в которой были соединены элементы четырех предыдущих этапов. Военнослужащие состязались в ремонте гаубицы Д-30А, реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», зенитной установки ЗУ-23. После исправления недостатков команды выполняли контрольные стрельбы. Также военнослужащие ремонтировали стрелковое оружие и средства ближнего боя, после чего проводили из них стрельбы на точность.

Общие итоги за весь конкурс будут объявлены на торжественной церемонии закрытия «Мастера-оружейника», которая пройдет 4 сентября. Победителям и призёрам будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

Российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» представляет команда Пензенского артиллерийского инженерного института – победители всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник», проходившего на базе филиала ВА МТО (г. Пенза).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , АрМИ , Мастер-оружейник
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