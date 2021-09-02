02.09.2021 (10:30)

В День знаний в Военной академии РХБ защиты прошли торжественные мероприятия

1 сентября 2021 года в Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проведены мероприятия, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года.

На торжественном построении личного состава академии присутствовали начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант И.А. Кириллов, председатель Костромской областной Думы А.А. Анохин, ветераны академии и войск РХБ защиты, профессорско-преподавательский состав.

На плацу академии по видео-конференц-связи была организована прямая трансляция выступления Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу, в котором он поздравил личный состав образовательных организаций Минобороны России с Днем знаний.

По окончании видеотрансляции состоялся митинг, на котором начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант И.А. Кириллов поздравил личный состав военного вуза с началом нового учебного года.

После прохождения торжественным маршем личного состава Военной академии РХБ защиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант

И.А. Кириллов проверил готовность учебно-материальной базы к началу нового учебного года. В завершение мероприятий для преподавательского состава, слушателей и адъюнктов он выступил с лекцией на тему: «Современное состояние и перспективы развития войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации».

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