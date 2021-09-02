Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2021 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением антитеррора. В ней было задействовано около 50 военнослужащих и более 5 единиц военной техники.

По замыслу тренировки для отключения банка от технических средств охраны и систем видеонаблюдения условные террористы перебили линию электропередачи и проникли в полевой банк с целью захвата заложников и хищения денежных средств.

При получении сигнала, который успели подать военнослужащие суточного наряда, подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где заняло позиции и блокировало пути возможного отхода условного противника. Затем группа захвата проникла в здание банка, обезвредила условных террористов и освободила заложников.

В завершение тренировки специалисты ремонтного подразделения восстановили линию электропередачи.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошло ночное занятие по вождению
В Псковской области экипажи Ми-8 ЗВО произвели высадку более 200 десантников «по-штурмовому»
В военном учебном центре Уральского федерального университета стартовал учебно-методический сбор профессорско-преподавательского состава
Под Нижним Новгородом разведчики танковой армии ЗВО десантировались в тыл условного противника с высоты более 1,5 км

Метки:
Западный военный округ , Антитеррор , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false