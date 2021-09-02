02.09.2021 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением антитеррора. В ней было задействовано около 50 военнослужащих и более 5 единиц военной техники.

По замыслу тренировки для отключения банка от технических средств охраны и систем видеонаблюдения условные террористы перебили линию электропередачи и проникли в полевой банк с целью захвата заложников и хищения денежных средств.

При получении сигнала, который успели подать военнослужащие суточного наряда, подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где заняло позиции и блокировало пути возможного отхода условного противника. Затем группа захвата проникла в здание банка, обезвредила условных террористов и освободила заложников.

В завершение тренировки специалисты ремонтного подразделения восстановили линию электропередачи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице