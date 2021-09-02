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02.09.2021 (09:47)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошло ночное занятие по вождению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники. К мероприятию было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в ночных условиях.

В ходе практической части военнослужащие отработали преодоление косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, с глубокой колеей, прохождение габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

Занятие по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Приднестровье
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