02.09.2021 (13:52)

Российская команда заняла первое место в упражнении «блокирование» третьего этапа конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

В Республике Беларусь на полигоне Брестский в ходе третьего этапа «Снайперского рубежа» АрМИ-2021 снайперы подразделений специального назначения выполнили упражнение «блокирование».

Российские участники успешно поразили все мишени в установленный двухминутный отрезок времени, отведенного для выполнения упражнения. В итоге российская команда заняла первое место.

Конкурсное задание начиналось с посадки команды стрелков в кузов автомобиля и выдвижения их на исходный рубеж. По сигналу таймера команда спешивалась и преодолевала расстояние в 100 метров до рубежа огня. С момента спешивания команды из автомобиля и до первого выстрела, произведенного командой, все мишени, подлежащие поражению, обозначались миганием фонаря. После первого выстрела световое обозначение мишеней прекращалось. По условиям упражнения снайперам необходимо было поразить 10 специальных мишеней размером 40х40 сантиметров на дальности от 300 до 800 метров. Для этого снайперской паре выделялось не более 10 патронов. По истечении двух минут стрельба прекращалась. Каждая пораженная мишень добавляла в копилку российской команды 10 баллов. Причем в зачет принималось только поражение мишени с первого выстрела.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

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