02.09.2021 (14:14)

В Иране моряки Каспийской флотилии, отличившиеся на конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021, были награждены ценными подарками

В пункте временной дислокации кораблей-участников конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года, проходящего в иранском порту Энзели, заместитель командующего Каспийской флотилией ВМФ России контр-адмирал Сергей Екимов наградил моряков малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала», показавших наилучшие результаты во время соревнований. Военнослужащим были вручены памятные подарки с символикой Армейских международных игр.

Контр-адмирал Екимов особо отметил усердие команды, участвовавшей во втором этапе конкурса – спасательной подготовке (посадка в спасательный плот ПСН-10). Также он похвалил военнослужащих ракетно-артиллерийской боевой части МАК «Махачкала», отличившихся при стрельбе по надводной и воздушной целям и по мишени, имитирующей морскую мину.

Комендора батареи малокалиберной зенитной артиллерии старшего матроса Григория Ивченко заместитель командующего флотилией поздравил лично, подчеркнув, что его результат стрельбы из крупнокалиберного пулемёта по морской мине (14 прямых попаданий) был недосягаем для соперников по конкурсу.

Итоги конкурса «Кубок моря» пока ещё не подведены. Российская команда продемонстрировала лучшие результаты в четырёх из шести боевых упражнений.

Завтра, 3 сентября, в иранском порту Энзели состоится награждение победителей и закрытие конкурса. В церемониях примут участие представители Главного командования ВМФ России, командования ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана, представители дипломатического корпуса.

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