02.09.2021 (11:04)

Псковскому гвардейскому десантно-штурмовому соединению исполнилось 82 года

Накануне свою 82-ю годовщину со дня образования отметило старейшее соединение Воздушно-десантных войск – 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.

По случаю праздника на плацу соединения состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, представители администрации Псковской области и Пскова, аппарата уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по Псковской области, ветераны Воздушно-десантных войск.

Выступая на мероприятии, командир соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин поздравил личный состав и ветеранов соединения с праздником, отметив, что Псковское соединение является одним из ведущих соединений Воздушно-десантных войск, которое выполняет наиболее ответственные задачи руководства страны, Вооруженных Сил Российской Федерации. Он также выразил уверенность в том, что нынешнее поколение гвардейцев-десантников прославленного соединения будет с честью продолжать славные традиции Псковских воинов «крылатой пехоты», заложенные предыдущими поколениями.

По завершении торжественного митинга за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности военнослужащие соединения были награждены государственными и ведомственными наградами. А представитель губернатора Псковской области вручил ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим.

Завершился праздник в клубе соединения, где для гостей, ветеранов и военнослужащих с концертом выступили вокально-инструментальный ансамбль соединения – «Голубые молнии» и творческие коллективы города Пскова.

Справочно:

76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова десантно-штурмовая дивизия – старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск сформирована 1 сентября 1939 года.

Дислоцируется в г. Пскове, один из десантно-штурмовых полков расположен в пригородном посёлке Череха.

Соединение является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.

Боевое крещение дивизии состоялось во время обороны Одессы. 22 сентября 1941 г. части дивизии сменили оборонявшихся и на рассвете перешли в наступление, в ходе которого овладели совхозом Ильичовка и селением Гильдендорф. За мужество и отвагу командующий Одесским оборонительным районом объявил личному составу соединения благодарность.

С 20 ноября 1941 г. дивизия была передислоцирована в г. Новороссийск для участия в Феодосийской десантной операции — первой стратегической совместной наступательной операции войск Закавказского фронта и сил Черноморского флота на приморском направлении. В результате 9 суток боевых действий был очищен от врага Керченский полуостров и оказана большая поддержка осаждённому Севастополю.

С 25 по 30 июля 1942 г. дивизия вела боевые действия по уничтожению гитлеровцев, переправившихся на левый берег Дона. За успешные боевые действия и освобождение станицы Красноярская командующий Северо-Кавказским фронтом Маршал Советского Союза Будённый объявил личному составу благодарность.

С 10 января 1943 г. дивизия в составе войск Сталинградского фронта приняла участие в заключительной части Сталинградской битвы — операции «Кольцо» с целью уничтожения окружённого противника. Приказом НКО СССР от 1 марта 1943 г. № 107 157-я стрелковая дивизия за мужество и героизм личного состава, проявленные в ходе Сталинградской битвы, преобразована в 76-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В дальнейшем дивизия принимала участие в Курской битве на северном фасе Курского выступа. В числе других личный состав 76 гвардейской стрелковой дивизии был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего.

8 сентября 1943 г. дивизия выступила из района Орла под Чернигов. За трое суток непрерывного наступления она продвинулась на 70 км и на рассвете 20 сентября подошла к деревне Товстолес, в трёх километрах северо-восточнее Чернигова, а затем овладела городом и продолжила наступление на запад. Приказом Верховного Главнокомандующего от 21 сентября 1943 г. № 20 дивизии была объявлена благодарность и присвоено почётное наименование Черниговская.

17 июля 1944 г. дивизия в составе 1-го Белорусского фронта начала наступление северо-западнее Ковеля. 26 июля войска, наступавшие с севера и юга, соединились в 20-25 км западнее Бреста, окружив группировку противника. За выход на Государственную границу СССР и освобождение Бреста 76 гв. сд награждена орденом Красного Знамени.

25 января 1945 г. в составе 2-го Белорусского фронта части и подразделения дивизии перекрыли выход из города Торунь, мощного опорного пункта на Висле, а затем и уничтожили 32-тысячную группировку противника, оборонявшую город. 23 марта 1945 года дивизия штурмом овладела городом Цоппот, вышла к Балтийскому морю и развернулась фронтом на юг. К утру 25 марта в составе корпуса гвардейцы захватили город Оливу и продвинулись на Данциг. 30 марта ликвидация данцигской группировки была завершена.

24 апреля дивизия сосредоточилась в районе Кортенхатен, в 20 км южнее Штеттина. На рассвете 26 апреля соединение на широком фронте форсировало канал Рондов и, прорвав оборонительный рубеж противника, к исходу дня очистило от гитлеровцев город Прецлаву.

2 мая дивизия овладела городом Гюстров, а 3 мая — городами Каров и Бютцов. Передовой отряд вышел к Балтийскому морю и на окраине города Висмар встретился с частями воздушно-десантной дивизии экспедиционной армии союзников. На этом 76-я гв. сд завершила боевые действия против немецко-фашистских войск и приступила к несению патрульной службы на побережье.

За годы войны высокое звание Героя Советского Союза в дивизии получили 50 бойцов, а свыше 12 тыс. награждены орденами и медалями. Сразу после войны 76-я гвардейская стрелковая дивизия была переброшена из Германии на территорию Советского Союза и преобразована в воздушно-десантную.

Весной 1947 году дивизия была передислоцирована в город Псков.

С 1948 по 1950 год дивизией командовал легендарный Василий Филиппович Маргелов.

В 1988 г. 76 вдд принимала участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении. С 1988 по 1992 год десантники дивизии участвовали в сдерживании межнациональных конфликтов в Армении, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике, Приднестровье, Северной и Южной Осетии.

В 1991 году 104-й и 234-й гвардейские парашютно-десантные полки награждены Вымпелом Министерства обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». Ранее Вымпелом Министерства обороны была награждена дивизия в целом и её артиллерийский полк.

С 1994 по 1995 г. дивизия принимала участие в наведении конституционного порядка на территории Чеченской Республики. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, многие гвардейцы-десантники награждены орденами и медалями, а десять офицеров удостоены звания Героя Российской Федерации.

В 1999-2004 гг. дивизия участвовала в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В большинстве операций личный состав получил высокую оценку Объединённого командования группировки войск (сил). Массовый героизм в бою с бандформированиями Хаттаба проявил личный состав 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. Ценой своей жизни десантники нанесли серьёзный урон противнику. За этот подвиг 22 гвардейца (из них 21 посмертно) были удостоены звания Героя России, 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно). С 2006 года дивизия перепрофилирована в десантно-штурмовую и формируется на контрактной основе.

В дивизии 50 Героев Советского Союза за период Великой Отечественной войны. Первому это звание было присвоено пулемётчику рядовому Ермакову Афанасию Ивановичу 5 ноября 1942 года за уничтожение свыше 400 гитлеровцев на дальних подступах к Сталинграду.

Всего за послевоенный период за участие в специальных боевых и миротворческих операциях звания Герой Российской Федерации были удостоены 33 военнослужащих дивизии.

«За успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм» указом президента России № 571 от 18 августа 2014 дивизия награждена орденом Суворова.

Награды соединения:

1 марта 1943 года — почетное звание «Гвардейская» — присвоено приказом НКО СССР № 107 от 1 марта 1943 года за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава проявленных в ходе Сталинградской битвы.

21 сентября 1943 года — почётное наименование «Черниговская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 21 сентября 1943 года в ознаменование одержанной победы и отличие в боях при форсировании реки Десна и за освобождение города Чернигова.

9 августа 1944 года — Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Ковель и проявленные при этом доблесть и мужество.

18 августа 2014 года — орден Суворова — награждена указом Президента РФ № 571 от 18 августа 2014 года за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм.

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