02.09.2021 (13:50)

В парке «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников VII Армейских международных игр в номинациях

Сегодня, 2 сентября, в павильоне-музее Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников VII Армейских международных игр в номинациях.

Героев дня – военнослужащих, отличившихся в ходе проведения армейских международных игр награждал лично советник Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Ленцов.

Медалями «За укрепление боевого содружества» были удостоены 25 военнослужащих вооруженных сил Абхазии, Алжира, Анголы, Буркина Фасо, Венесуэлы, Казахстана, Индии, Сирии, Мьянмы, Шри-Ланки, Греции, Лаоса, Киргизии, Израиля, Южной Осетии, Кипра, Вьетнама, Сербии, Египта, Ирана, Катара и Китая. Также ведомственной медалью «За вклад в развитие Армейских международных игр» были награждены военнослужащие вооруженных сил Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Мали, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Вице-президент международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов наградил отличившихся в организации международных соревнований медалью «За вклад в развитие Армейских международных игр» Ассоциации по развитию Армейских игр. В их числе шесть военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Армении.

Церемонию награждения участников и организаторов «АрМИ-2021» продолжил заместитель командующего Сухопутными войсками вооруженных сил Республики Таджикистан полковник Ашурзода Махмадали. Он наградил медалью вооруженных сил Республики Таджикистан «За укрепление боевого содружества» военнослужащего вооруженных сил Республики Беларусь и гражданского специалиста из России, которые отличились в ходе Армейских международных игр.

В заключительной части торжественной церемонии состоялось награждение участников VII Армейских международных игр в номинациях.

Герой Российской Федерации полковник Рустем Клупов наградил военнослужащих России, Киргизии, Египта, Сербии, Таджикистана и Сирии, победивших в номинации «Железный характер».

Военнослужащие в номинации «Сильные духом» получили награды из рук начальника вооружения – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению генерал-лейтенанта Виктора Лизвинского. Среди награжденных представители вооруженных сил Абхазии, Алжира, Белоруссии, Ирана, Монголии и Южной Осетии.

Военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев сердечно поздравил с победой в номинации «За волю к победе» и вручил награды военнослужащим вооруженных сил Анголы, Буркина-Фасо, Катара, Марокко и Мали.

В номинации «Лучший в профессии» победили военнослужащие из Армении, Вьетнама, Израиля, Кипра и Китая. Награды им вручила российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Главный судья Армейских международных игр-2021 генерал-майор Александр Перязев наградил победителей в номинации «Лучший специалист». В их числе военнослужащие Азербайджана, Греции, Индии, Лаоса и Мьянмы.

Завершилась церемония красивой номинацией «Энергия команды», победителями в которой являются представительницы прекрасного пола. Очаровательным девушкам-военнослужащим вооруженных сил Венесуэлы, Казахстана, России, Узбекистана и Шри-Ланки награды вручил директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный.

В ходе церемонии награждения яркое исполнительское мастерство продемонстрировали артисты вооруженных сил Венесуэлы, Сербии, Вьетнама и Казахстана, которые на «АрМИ-2021» участвовали в конкурсе «Армия культуры».

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