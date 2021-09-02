02.09.2021 (10:39)

В Бурятии прошло тактическое учение минометных подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ

В соответствии с планом подготовки Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на 2021 учебный год на полигоне Сосновый Бор было проведено тактическое учение с боевой стрельбой из минометов.

Перед практической частью военнослужащие минометных подразделений прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности.

В ходе активной фазы учения минометчики в дневное и в ночное время выполнили скоростную стрельбу из 120-мм минометного комплекса 2С12 «Сани». Они поразили цели, имитирующие живую силу противника, на дистанциях от 1 до 1,5 тыс. м.

Также расчеты минометов с применением специальной техники оттачивали навыки скоростного прохождения полосы препятствий, выполняли нормативы по подготовке минометов к стрельбе, по обнаружению целей, по корректированию огня, по организации связи между расчетами.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих минометных подразделений соединения.

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