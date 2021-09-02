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02.09.2021 (10:56)

В заливе Петра Великого прошло учение по ПВО с участием флагмана Тихоокеанского флота – ракетного крейсера «Варяг»

В заливе Петра Великого флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» в составе корабельной ударной группы приняли участие в учении по противовоздушной обороне (ПВО). Накануне отряд вышел в море, проведя тренировки по экстренному приготовлению корабля к бою и походу.

В одном из морских полигонов боевой подготовки экипажи кораблей без выполнения практической стрельбы отработали алгоритм совместных действий при отражении воздушной атаки противника. В ходе учения расчеты ПВО своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе их в зону досягаемости средств противовоздушной обороны, условно уничтожили их.

В роли условного противника был задействован один из противолодочных самолётов Морской авиации Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , ПВО , Восточный военный округ , Корабли
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