02.09.2021 (09:32)

Камчатские гидрографы Тихоокеанского флота приступили к поиску затонувших судов в бухте Нагаева Охотского моря

Военные специалисты из отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России приступили к работам по обнаружению, идентификации и нанесению на карту затонувших объектов в бухте Нагаева Охотского моря. Особое внимание будет уделено поиску и уточнению местоположений объектов и судов, затонувших в бухте во время Второй мировой войны и в послевоенный период.

По обращению руководства Магаданской области Тихоокеанский флот (ТОФ) направил для проведения работ новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий». Проведённые работы позволят выявить точное местоположение объектов и обеспечить безопасное мореплавание в бухте. На основе данных будет создан реестр затонувших судов, которых в настоящее время насчитывается более 20.

Экипаж гидрографического судна «Александр Рогоцкий» ТОФ будет проводить комплексное изучение прибрежной зоны и подходов в бухте, а также промеры глубин. Будет проведён сбор, уточнение и внесение данных в новые навигационные карты. Работы будут выполняться специалистами при помощи новейшего оборудования, в том числе многолучевыми эхолотами, мареографом открытого моря, измерителем скорости звука в воде.

Ранее новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» приняло участие в проведении Международного военно-технического форума «Армия-2021» в Магадане. Оно стало одним из ключевых объектов на площадке форума.

Справочно:

Гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» проекта 19910 принято в состав ТОФ в 2019 г. Оно имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.

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