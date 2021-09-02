02.09.2021 (13:27)

В Дагестане морской десант Каспийской флотилии отработал захват плацдарма на побережье

В Дагестане в рамках батальонного тактического учения подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке десантных катеров типа «Серна» отработали захват плацдарма на побережье. С помощью быстроходных лодок БЛ-680 и катеров БЛ-820 на берег высадились штурмовые группы и группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы и обозначили створы, тем самым обеспечив безопасные пути для выдвижения техники.

При огневой поддержке малых ракетных кораблей флотилии на побережье также вышли бронетранспортеры БТР-82 и БТР-70М с личным составом десантно-штурмовых подразделений, которые прорвали оборону условного противника. В ходе учебного боя штурмовые группы захватили прибрежную линию, подавили огневые точки условного противника, закрепились на рубеже, а также провели инженерную разведку и расчистку участка местности для высадки основных сил морского тактического десанта.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 500 военнослужащих, задействовано около 150 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», а также десантные катера типа «Серна».

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