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02.09.2021 (12:41)

В стратегических учениях «Запад-2021» примут участие около 200 тыс. военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС

В сентябре 2021 года в совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» примут участие около 200 тыс. военнослужащих из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них также будет задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов), а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Республики Беларусь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения , ШОС , ОДКБ
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