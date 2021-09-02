02.09.2021 (13:03)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил готовность войск к учениям «Запад-2021»

В Нижегородской области начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов проверил готовность подразделений и учебно-материальной базы войск к стратегическим учениям «Запад-2021».

Он заслушал доклады по подготовке к проведению учений, проинспектировал объекты полигона Мулино и оценил практические действия подразделений. Кроме того, генералу армии Валерию Герасимову продемонстрировали перспективные образцы техники связи.

Ранее в ходе подготовки к «Западу-2021» начальник Генштаба ВС РФ проверил активную фазу специальных учений подразделений материально-технического обеспечения, войск РХБ защиты и мобильных групп военно-политической работы.

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