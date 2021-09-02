Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2021 (13:03)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил готовность войск к учениям «Запад-2021»

В Нижегородской области начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов проверил готовность подразделений и учебно-материальной базы войск к стратегическим учениям «Запад-2021».

Он заслушал доклады по подготовке к проведению учений, проинспектировал объекты полигона Мулино и оценил практические действия подразделений. Кроме того, генералу армии Валерию Герасимову продемонстрировали перспективные образцы техники связи.

Ранее в ходе подготовки к «Западу-2021» начальник Генштаба ВС РФ проверил активную фазу специальных учений подразделений материально-технического обеспечения, войск РХБ защиты и мобильных групп военно-политической работы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Академии Генштаба
Военнослужащие из 35 стран подали заявки на обучение в Военной академии Генштаба ВС РФ
В преддверии маневров «Запад-2021» начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал специальные учения
Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел заседание Коллегии Министерства обороны

Метки:
Начальник Генерального штаба
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false