02.09.2021 (12:22)

Сборная России лидирует в общем зачете Армейских международных игр

По результатам 25 (из 34) завершившихся конкурсов Армейских международных игр–2021 в общем зачете лидирует сборная Вооруженных Сил Российской Федерации (15 первых, 8 вторых и 2 третьих места). Об этом сегодня на традиционном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре АрМИ-2021 заявил главный судья игр генерал-майор Александр Перязев.

По информации главного судьи, на втором месте расположилась сборная Узбекистана (4, 5, 3), третье место занимает сборная Китая (3, 8, 3). Далее следуют Казахстан, Белоруссия, Иран, Армения, Вьетнам, Монголия.

«Вчера завершились соревнования на трех конкурсах: «Кубок моря» (Иран), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан) и «Чистое небо» (Китай). Прошла красочная церемония закрытия конкурса «Армия культуры». Хочу напомнить, что данный конкурс в этом году проводится впервые и является самым многочисленным. В нем участвовали представители 20 государств практически со всех континентов», – отметил генерал-майор Александр Перязев.

Также 1 сентября завершились вторые этапы на конкурсах «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» во Вьетнаме. По предварительным данным, в состязании аварийно-спасательных формирований первое место занимает Вьетнам, второе – Россия, третье – Белоруссия. В конкурсе «Снайперский рубеж» по результатам двух этапов лидирует Вьетнам, второе место – Узбекистан, третье – Россия.

Кроме того, завершаются третьи этапы состязаний военнослужащих военной полиции «Страж порядка» в Сербии и «Снайперский рубеж» в Белоруссии.

Справочно:

Армейские международные игры в этом году проводятся с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 государств: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Всего в АрМИ–2021 участвуют более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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