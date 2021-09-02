02.09.2021 (10:24)

В Центральном Доме Российской Армии открылась художественная выставка «Лето. Пейзаж»

В выставочном зале Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) состоялось открытие художественной выставки картин современного художника Екатерины Кугач – «Лето. Пейзаж».

Екатерина Михайловна Кугач – представительница семьи художников (Ольги Григорьевны Светличной, Юрия Петровича Кугача и Михаила Юрьевича Кугача), выпускница Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Она училась у профессоров А.И. Фомкина и Д.К. Мочальского.

На выставке представлены такие картины ее, как «Летнее утро», «Карелия. Лес на скалах», «В полуденном саду», «Знойный полдень», «Скоро осень, за окном август», «Расцвет», Жасмин», «Хлеба», «Между дождями» и другие – всего 18 живописных полотен.

Во время церемонии открытия прозвучали романс «На заре ты ее не буди» (музыка Е. Варламова, стихи А. Фета) и песня «Улетай на крыльях ветра» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», которые исполнила Анна Шеффер.

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