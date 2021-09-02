02.09.2021 (11:45)

На полигоне Алабино прошел последний полуфинальный заезд команд первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон»

Сегодня, 2 сентября, на полигоне Алабино прошел второй полуфинальный заезд команд первого дивизиона самого зрелищного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон».

В заключительной полуфинальной эстафете приняли участие команды Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии. Старт гонке был дан в 9:00 заездом вторых экипажей с учетом разницы прохождения первого круга. Напомним, вчера из-за резкого ухудшения погодных условий и отсутствия видимости на мишенном поле решением главного судьи конкурса «Танковый биатлон» генерал-майора Александра Глазкова второй полуфинальный заезд команд первого дивизиона был перенесен на утро 2 сентября.

В ходе гонки каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу и из спаренного и зенитного пулеметов с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми со всеми испытаниями на трассе Танкового биатлона справились военнослужащие Узбекистана. Они финишировали с временным результатом 1 час 57 мин. 5 сек. С минимальным отставанием в 1 мин. 22 сек. эстафету завершили танкисты Белоруссии. Их результат прохождения трассы составил 1 час 58 мин. 27 сек. Экипажи Монголии заняли третье место, завершив гонку за 2 часа 9 мин 33 сек. На четвертом месте команда Сербии с результатом 2 часа 15 мин. 47 сек.

Финалисты первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон» определятся сегодня решением судейской коллегии по результатам двух полуфинальных заездов.

Финальная гонка первого дивизиона состоится 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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