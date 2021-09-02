02.09.2021 (11:20)

В рамках Армейских международных игр-2021 сегодня завершаются соревнования на пяти конкурсах

Сегодня, 2 августа, в рамках двенадцатого соревновательного дня Армейских международных игр–2021 завершатся состязательные части пяти конкурсов – «Уверенный прием» (Белоруссия), «Аварийный район» (Вьетнам), «Отличники войсковой разведки» (Новосибирск), «Открытая вода» (Муром) и «Мастер оружейник» (Иран).

Торжественные церемонии закрытия сегодня будут проходить на семи конкурсах в трех странах – участницах АрМИ–2021. Так, в Казахстане состоятся чествования победителей и участников соревнований «Соколиная охота» и «Мастера артиллерийского огня», в Узбекистане – «Военно-медицинской эстафеты» и «Полевой кухни», а в России – «Десантного взвода», «Открытой воды» и «Тактического стрелка».

На сегодняшний день 25 из 34 конкурсов АрМИ-2021 полностью завершились.

Сегодня на подмосковном полигоне Алабино состоится последний полуфинальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр – «Танкового биатлона», а также пройдут соревнования на конкурсах «Эльбрусское кольцо», «Аварийный район», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Мастер-оружейник», «Уверенный прием» и «Снайперский рубеж».

Справочно:

Армейские международные игры–2021 проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

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