02.09.2021 (11:06)

В Сербии на полигоне Берановац завершилась гонка патрульных нарядов конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

Команды военных полицейских из шести стран закончили выступления на третьем этапе конкурса Армейских международных игр-2021 «Страж порядка», который впервые проходит в Сербии. В третий день соревнований участников ждала гонка патрульных нарядов — испытание не только на силу и выносливость, но и на сугубо профессиональные умения и навыки.

На этапе «Патрульный наряд» команды, по трое участников в каждой, соревнуются на трассе, включающей пешую часть и участок для вождения патрульного автомобиля. Во время прохождения испытания им нужно выполнить нормативы по РХБ защите, собрать разобранный автомат, снарядить магазин патронами и метнуть макеты ручных гранат на меткость. Затем команда садится в патрульную машину и начинает заезд по автотрассе, делая остановки для стрельбы из пистолета по мишеням, для отражения атаки условных диверсантов и для оказания первой помощи условно раненному члену экипажа.

Третий этап конкурса «Страж порядка» один из сложнейших, считает капитан сербской команды, майор Радован Маринкович: «Сегодняшнее испытание само по себе очень сложное и требует от команды не только больших физических, но и психологических усилий. Поэтому, может быть, четвертый этап будет даже проще третьего», — сказал лидер сборной хозяев соревнований после выступления на трассе. При этом самым сложным игрок считает именно первый день состязаний.

«С точки зрения психологического напряжения сложнее всего, конечно, первый этап, — объяснил Радован Маринкович. — После него, когда соревнования уже начались и уже знаешь, кто как выступает, напряжение понемногу спадает, и становится проще».

Итоги этапа пока держатся в секрете: судейская коллегия не приняла окончательного решения по расстановке баллов участникам. Обновленная турнирная таблица будет оглашена после дополнительного совещания всех рефери.

Финалом конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 станет «Военно-полицейский бросок» на трассе «Гонки героев», которую сербская сторона воссоздала на своем полигоне Берановац — с некоторыми изменениями и нововведениями. Битва за главный приз состязаний состоится 3 сентября.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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